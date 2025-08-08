ASFCMP: ABD’nin kararı altın ticaretinde belirsizlik yaratıyor

İsviçre Değerli Metaller Birliği'nden (ASFCMP) yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumunun 1 kilogram ve 100 ons külçe altının uluslararası ticaret sistemindeki sınıflandırma koduna ilişkin açıklaması doğrultusunda karşılıklı tarifelerin muafiyet listesinde yer almadığı belirtildi.

Açıklamada, bu durumun fiziki altının uluslararası akışını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyulduğu vurgulandı.

ASFCMP'nin İsviçre makamları, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), Dünya Altın Konseyi (WGC) ve önemli ABD kuruluşları da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla aktif iletişim halinde olduğu belirtilen açıklamada, ABD pazarının İsviçre değerli metaller endüstrisi için önemli olduğu ancak bu endüstrinin dünya genelinde faaliyet gösterdiği ve tek bir pazara bağımlı olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu döküm altın ürünlerine tarife uygulanması, bunların ABD'ye ihraç edilmesini ekonomik olarak imkansız hale getiriyor, böylece altın ihracatından doğabilecek gelecekteki ticaret açığını ortadan kaldırıyor." ifadeleri kullanıldı.

