ATM’lerde sertifikalı gram altın satışı başladı!

Türkiye'de bankacılık sektöründe fiziki altın alımını kolaylaştıracak yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bazı bankalar, pilot uygulama kapsamında ATM'ler üzerinden ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışına başladı. Böylece vatandaşlar, günün her saatinde ATM'lerden fiziki altın satın alabilecek.

Bankalar, dijital bankacılık hizmetlerini genişletme hedefi doğrultusunda ATM altyapılarını özel altın modülleriyle güçlendirdi. Pilot olarak belirlenen noktalarda devreye alınan sistem sayesinde kullanıcılar, para çeker gibi ATM'den güvenlik sertifikalı gram altınlarını teslim alabiliyor.

Mesai saatleri dışında ya da hafta sonlarında kuyumcuların kapalı olduğu zamanlarda da kullanılabilecek uygulamanın, özellikle düğün sezonu ve acil altın ihtiyacında önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor. Yeni sistemin kuyumculuk sektörüne olası etkileri ise şimdiden merak konusu oldu.

ATM'den gram altın nasıl alınacak?

ATM üzerinden gram altın alma süreci oldukça pratik ve güvenli bir prosedüre dayanıyor:

Erişim kolaylığı: Müşteriler banka/kredi kartlarıyla veya karekod (QR) kullanarak ATM'ye giriş yapabiliyor.

Kolay menü: "Altın İşlemleri" sekmesinden istenen gramaj seçiliyor.

Ödeme seçenekleri: İşlem tutarı vadesiz hesaptan düşülebiliyor ya da kredi kartına borçlandırılarak anında tamamlanabiliyor.

Anında Teslimat: Onayın ardından ambalajlı ve özel güvenlik damgalı altın, ATM'nin para verme bölmesinden teslim ediliyor.

ATM'lerden verilen altınlar; Darphane veya akredite edilmiş rafineriler tarafından üretilen, özel güvenlik kodlu ambalajlarda sunuluyor. Her bir ambalajın üzerinde taklit edilmesini engelleyen karekod ve seri numaraları yer alıyor. Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde vatandaşların sahte veya ayarı düşük altın alma riski tamamen ortadan kaldırılıyor.

Şimdilik büyükşehirlerdeki yoğun ve merkezi pilot noktalarda başlayan uygulamanın, gelen talebe göre kısa sürede ülke genelindeki tüm ATM ağlarına yaygınlaştırılması hedefleniyor.