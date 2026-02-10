Avrupalı bankadan altın için yıl sonu tahmini

BNP Paribas SA emtia stratejisi direktörü David Wilson, makroekonomik ve jeopolitik risklerin sürmesiyle birlikte altının yıl sonunda ons başına 6.000 dolara yükselebileceğini söyledi. Wilson, altın-gümüş oranının da artış eğiliminde olduğunu belirterek, altının gümüşe kıyasla risk koruması sağladığını vurguladı.

Wilson, altının görünümünün merkez bankalarının alımları ve ETF girişleriyle desteklendiğini ifade etti. Polonya’nın geçen ay 150 tonluk yeni alım açıklaması ve Çin Merkez Bankası’nın Ocak ayında üst üste 15'nci ayda altın alımlarını sürdürmesi resmi talebin güçlü olduğunu gösteriyor.

ETF girişlerinin geçen haftaki kısa düzeltme dışında istikrarlı seyrettiği kaydedildi.

Altın-gümüş oranının son dönemde toparlandığını belirten Wilson, iki yıllık ortalamanın 80’lerde olduğunu hatırlattı. “Altın bana mantıklı geliyor, gümüş aynı türden risk koruması sağlamıyor” dedi.

Gümüş tarafında ise, son aylarda görülen yüksek volatilitenin ardından fiziksel talebin zayıfladığına dikkat çekildi. Metal arzının Avrupa ve Asya’ya yönelmesi ve yaklaşan Çin Yeni Yılı tatilinin beyaz metal talebini daha da azaltabileceği ifade edildi.

Wilson, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi kurumların da uzun vadeli talep faktörleri nedeniyle altının toparlanmasını desteklediğini hatırlattı.