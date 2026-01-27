Avrupa’nın en büyük varlık fonu altın alıyor

Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, ABD’nin diğer ülkelerden giderek izole olmasının yatırımcıları dolar varlıklarını azaltmaya ve altına yönelmeye ittiğini belirtti.

Amundi Yatırım Direktörü Vincent Mortier, Bloomberg’e verdiği röportajda, bu eğilimin arkasında artan ABD bütçe açıkları ve Fed’in gelecekteki politika duruşuna ilişkin belirsizliklerin de bulunduğunu söyledi.

Mortier, Amundi’nin son iki buçuk yıldır portföylerinde altına ağırlık verdiğini hatırlatarak, “Altın uzun vadede değer kaybına karşı çok iyi bir koruma ve satın alma gücünü korumanın etkili bir yolu olmaya devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu.