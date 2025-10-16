Avustralyalı banka ANZ'den altın ve gümüş için yeni tahmin: Zirveyi görecek

ANZ Group Holdings’e göre altının “olağanüstü rallisi” yavaşlama belirtisi göstermiyor. Fed’in faizlerini daha da düşürmesiyle fiyatların daha da yükseleceği düşünülüyor.

Analistler Soni Kumari ve Daniel Hynes, bir notta yıl sonu için altın fiyatı tahminini 4.400 dolar seviyesine çıkardıklarını ve Haziran 2026’ye kadar 4.600 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

Fed’in Mart 2026’ya kadar ek dört adet 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.

Altın neden yükseliyor?

Altının yükselişine Fed’in bağımsızlığına ilişkin endişeler, politik belirsizlik, ticaret vergileri, jeopolitik gerilimler ve artan borç yükü destek veriyor.

Analistler, altının yükselişinin “yapısal faktörler tarafından desteklendiğini ve yüksek fiyatların muhtemelen sürdürüleceğini” belirtti.

Gümüş de zirveyi görecek

Gümüşün ise Haziran 2026’ye kadar 57,50 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.