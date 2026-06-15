Barclays’ten altın tahmini: Orta vadede yeniden yükseliş bekleniyor

İngiliz bankası Barclays, ABD-İran savaşının başlamasıyla sert değer kaybeden altının barış sağlanmasıyla birlikte yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığını belirtti.

Bankanın yayımladığı araştırma notunda, altın fiyatlarının mevcut seviyelerinin Barclays'in ons başına 4.150 dolarlık adil değer tahminine yakın olduğu belirtilerek, son düzeltmenin ardından toparlanma ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Güçlü dolar ve risk iştahı altını baskıladı

Araştırma notunda, altının son dönemde jeopolitik risklere rağmen güvenli liman özelliğini gösterememesinin nedenleri arasında güçlü dolar, hisse senedi piyasalarına yönelen risk sermayesi ve piyasadaki yoğun pozisyonlanmanın yer aldığı belirtildi.

Barclays, bu faktörlerin geçici olduğunu savunarak altının temel yükseliş dinamikleri olan kalıcı enflasyon, politika belirsizliği ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğiliminin devam ettiğini vurguladı.

Enflasyon ve merkez bankaları destekleyici olacak

Banka, 2026 ve 2027 yılları için altın fiyat tahminlerini sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde korudu.

Barclays'e göre enflasyondaki her 1 puanlık artış altın fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında pozitif katkı sağlıyor. Son enerji şokunun yarattığı enflasyonist baskıların da altın için destekleyici olması bekleniyor.

Merkez bankalarının satışları da etkili oldu

Raporda, altının ocak ayındaki zirvesinden haziran ayındaki dip seviyesine kadar yüzde 26 değer kaybetmesinde reel faizlerdeki normalleşme, piyasaların 2026 yılında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yönelik beklentilerini azaltması ve yükselen hisse senedi piyasalarının etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca Rusya ve Türkiye merkez bankalarının ruble ve Türk lirasını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği altın satışlarının da fiyatlardaki zayıflamaya katkıda bulunduğu ifade edildi.

Altın için orta vadede yükseliş öngörüsü

Barclays, doların yeniden zayıflama eğilimine girmesi, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi ve enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon baskılarının sürmesiyle altının orta vadede yeniden güç kazanacağını öngördü.

Raporda, “Son dönemdeki fiyat dalgalanmalarına rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür” değerlendirmesine yer verildi.