Barış sinyali geldi: Altın ve gümüş yükselişe geçti

ABD ve İran'ın müzakere masasına geri dönecekleri, bu hafta Pakistan'da yeniden bir araya gelecekleri haberleri altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metallere hareket getirdi.

Dün ons altın gerilemeye yönelirken, bugüne yükselişle başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'in üzerinde artışla 4796,44 dolara kadar yükseldi. Onstaki yükselişle gram altın a 6898,04 TL seviyesini gördü. Şu sıralarda yüzde 1,1 artışla 6885,46 TL’den işlem görüyor.

Türkiye'de de serbest piyasada gram altın yüzde 0.6 artışla satışta 6895 liranın üzerini gördü.

Ons gümüş yüzde 3'ün üzerinde artışla 77,95 doların görülmesinin ardından şu sıralarda %2,8 artışla 77,71 dolardan karşılık buluyor.

Umutlar arttı

ABD-İran müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların yeniden artması, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelere ilişkin haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin devam edeceği umuduyla petrol fiyatlarının düşmesi ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla yükseldi.

Dolara talebin azalması da altın fiyatlarındaki yükselişte ana etken olarak öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirtti.