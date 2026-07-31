BCA'dan altın için "uzun pozisyon" tavsiyesi

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BCA Research, yayımladığı değerlendirmede altındaki son satış dalgasının hız kaybettiğini ve kısa vadeli olumsuz görünümün zayıfladığını belirtti.

Kurum, altının 29 Ocak'ta gördüğü tarihi zirveden bu yana yüzde 26 gerilemesinin ardından satış baskısının tükenmeye başladığını ve düşüşün en sert bölümünün geride kalmış olabileceğini ifade etti. Bu çerçevede yatırımcılara altında uzun pozisyon alınmasını tavsiye etti.

Reel faizler belirleyici olmaya devam ediyor

BCA'ya göre altının yönünü enflasyondan ziyade reel faizler belirliyor. Kurum, altının enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen rolünün ise piyasalarda olduğundan fazla önemsendiğini savundu.

Analizde, reel faizlerden kaynaklanan baskının en yoğun döneminin geride kalmış olabileceği, doların da altın açısından olumsuz bir unsur olmaktan çıkıp destekleyici bir faktöre dönüşebileceği belirtildi.

Merkez bankaları fiyatlara taban oluşturuyor

BCA Research, altındaki yükseliş sürecini üç aşamada değerlendirdi. Buna göre ilk aşamada 2022 sonunda başlayan güçlü merkez bankası alımları, ikinci aşamada 2025'te hızlanan borsa yatırım fonu (ETF) girişleri, üçüncü aşamada ise reel faizler ve doların yeniden belirleyici hale geldiği mevcut dönem öne çıktı.

Kurum, merkez bankalarının yüksek altın alımlarının artık fiyatları yukarı taşımaktan çok, değerli metal için güçlü bir taban oluşturduğunu değerlendirdi.