Belirsizlik artıyor: Yatırımcı yeniden altına yöneliyor, yükselişte oynaklığa dikkat!

Ons altın, cuma günü yüzde 1,9 oranında değer kazancıyla 5.097,48 dolara çıkarken, haftalık olarak yüzde 1,28 oranında yükseldi.

ABD ekonomisinde, açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla görülen yavaşlama sinyallerinin yanında hem jeopolitik hem de ticaret politikalarındaki belirsizlikler de altındaki yükselişte etkili oluyor.

Yeni tarifeler

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük vergilerine yönelik kararını iptal etmesiyle yeniden yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı ve kararı imzaladı.

Mahkeme, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası kapsamında uyguladığı geniş kapsamlı tarifelerin yetki aşımı olduğu gerekçesiyle hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

Altının yakıtı: Belirsizlik

Diğer yandan ABD-İran görüşmelerine yönelik süreç de yakından takip edilirken, bu gelişmeler piyasalarda oynaklığı ve altına yönelik talebi artırıyor.

Yatırımcıların risk iştahını azaltan belirsizlik, güvenli liman olarak görülen altına yönelmelerine neden oluyor.

Gram altın ne kadar?

Ons altındaki yükselişle gram altında hareketlilik görüldü. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 2,07 oranında artışla 7 bin 183 lirada tamamlarken, haftalık kazanç yüzde 1,51 oldu.

Büyüme beklentilerin altında kaldı

ABD’de ekonomik büyüme, yılın dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,4 ile beklentilerin oldukça altında gerçekleşti. Ekonomistlerin tahmini büyümenin yüzde 3 seviyesinde olması yönündeydi. Zayıf tüketici harcamaları ve hükümetin kapanmasının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediği belirtildi.

Fed’in enflasyon göstergesi yüksek çıktı

ABD Merkez Bankası’nın tercih ettiği enflasyon göstergesi kişisel tüketim harcamaları endeksi ise aralık ayında aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde geldi. Buna rağmen piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi korunuyor.