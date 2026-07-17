Bernstein: Altında ikinci yarıda yükseliş bekliyoruz

Küresel yatırım bankası Bernstein, altın piyasasına ilişkin beklentilerini güncelleyerek 2026 yılı fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti.

Bankanın yayımladığı rapora göre, 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahmini 4 bin 533 dolar olarak güncellenirken, 2030 yılına kadar uzanan uzun vadeli fiyat projeksiyonlarında ise değişikliğe gidilmedi.

Reel faizler altını baskıladı

Bernstein analistleri, yılın ikinci çeyreğinde reel faizlerde yaşanan yükselişin altın fiyatları üzerinde belirgin baskı oluşturduğunu belirtti.

Rapora göre, nisan başında yüzde 2 seviyesinde bulunan reel faizlerin haziran sonunda yüzde 2,28'e yükselmesiyle ons altın fiyatı yaklaşık 4 bin 650 dolardan 4 bin dolar seviyesine geriledi.

Faiz artışlarının sınırlı kalacağı öngörülüyor

Bernstein, haziran ayında enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonun Fed'in faiz artırabileceği beklentilerini güçlendirdiğini ancak önümüzdeki 12 ayda politika faizinin mevcut seviyelerin üzerine anlamlı şekilde çıkmasını beklemediğini ifade etti.

Raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin düşük tutulmasına yönelik tutumunun da agresif para politikası sıkılaşmasını sınırlayabileceği değerlendirilerek, en fazla bir veya iki faiz artışı öngörüldüğü belirtildi.

Banka, reel faiz baskısının hafiflemesiyle birlikte yılın ikinci yarısında altın fiyatlarında yönün yeniden yukarı dönebileceği görüşünü paylaştı.