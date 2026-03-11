BlackRock altın ve gümüşte yükselişin devamını öngörüyor

Değerli metallerin son aylarda daha önce görülmemiş kazançlar elde etmesi ve döngülerinde daha oynak bir aşamaya girmelerine rağmen, BlackRock iShares Amerika Yatırım Stratejisi Başkanı Kristy Akullian'a göre boğa piyasası sona ermekten çok uzak görünüyor. Akullian, rekor yükselişlerin ve ardından gelen sert düşüşlerin ardından değerli metallerin yönü ve yatırımcı portföylerindeki yeri konusundaki soruları fiyat hareketleri ve volatilite üzerinden değerlendirdi.

Altın fiyatlarının geçtiğimiz yıl %75 oranında artarak ocak ayında ilk kez 5.000 dolar/ons seviyesini aştığını belirten Akullian, ay sonunda %12 oranında bir gerileme yaşandığını ifade etti. Altına olan bu yoğun ilginin merkez bankalarından kripto para birimlerine kadar geniş bir alıcı yelpazesinden kaynaklandığına dikkat çeken Akullian, gümüşün ise 2025 yılında %148 oranında yükseldiğini ve 30 Ocak'taki %26'lık düşüşe rağmen ocak ayında %19 daha değer kazandığını kaydetti. Bu artışın hem güçlü yatırımcı ve sanayi talebini hem de daha az likit bir piyasayı yansıttığı vurgulandı.

Güçlü ve riskli ralli

Altın ve gümüşteki oynaklığın yıl başından bu yana sırasıyla %46 ve %106 oranında arttığını belirten Akullian, bu durumun rallinin güçlü ancak riskli olduğunu kanıtladığını ifade etti. Değerli metallerin performansını etkileyen üç ana katalizörden ilki olarak artan hükümet borçları gösterildi. Küresel borç seviyelerinin endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Akullian, ABD'de federal borcun GSYH'nin %120'sini aştığını, yıllık bütçe açıklarının ise GSYH'nin %6 ile %7'si civarında seyrettiğini dile getirdi. Japonya, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi gelişmiş ekonomilerde de borcun GSYH'ye oranının %100'ü geçtiği hatırlatıldı.

Portföy dengeleyici

Fiyat hareketlerini tetikleyen ikinci büyük etken ise yerel ve uluslararası jeopolitik belirsizliklerin körüklediği güvenli liman talebi olarak tanımlandı. Akullian, politika geçiş dönemleri ve küresel yeniden yapılanma süreçlerinin güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdığını belirtti. Değerli metalleri sadece bir sığınak olarak değil, piyasa stres dönemlerinde hisse senetleriyle düşük veya negatif korelasyon gösteren portföy dengeleyicileri olarak gördüklerini ekledi.

Portföy çeşitlendirmesinin özellikle hisse senedi değerlemeleri düşerken önem kazandığına değinen Akullian, 2020'den bu yana S&P 500 endeksinin %5'ten fazla değer kaybettiği aylarda altının ortalama %2 getiri sağladığını, ABD Tahvil Endeksi'nin ise yatay seyrettiğini belirtti. Bu asimetrik yapının, altını özellikle piyasadaki sert düşüş senaryolarında değerli kıldığı vurgulandı.