BofA, altın fiyatlarında daha da yükseliş bekliyor
Bank of America, son dönemde rekorlar kıran ons altının gelecek yıl 3 bin dolara yükseleceğini öngördü. 2 bin 647 dolar seviyelerinde bulunan altın yıl başından bu yana yüzde 28 oranında artış gösterdi.
ABD'nin dev bankalarından Bank of America (BofA), altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor. BofA, son aylarda rekorlar kıran ons altın fiyatının gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine çıkmasını beklediğini açıkladı.
BofA analistleri, haziran ayında yayınladıkları raporda, altın fiyatlarında 12-18 ay yükselişin 3 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü.
Küresel piyasalarda altının onsu 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görürken, 26 Eylül'de 2 bin 685 dolarla rekor kırmıştı.
Ons altın yıl başından bu yana yüzde 28 oranında yükselirken, son bir yılda yüzde 43 oranında değer kazandı.
Yurt içinde de gram altın, eylül ayı sonunda 3 bin liranın üzerine çıkarak rekorlarını tazelemişti.