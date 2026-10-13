BofA, altın için kısa vadede temkinli, uzun vadede iyimser

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BofA'nın raporuna göre, altının 4 bin doların üzerinde kalıcı olması kısa vadede zor. Gerekçe olarak fiziki taraftaki zayıflama ve kar satışlarının öne çıkması gösteriliyor.

BofA'nın izlediği verilerde, merkez bankaları ile en büyük iki fiziki alıcı konumundaki Çin ve Hindistan'ın toplam alımlarında yıllık bazda düşüş var.

ETF tarafında tablo daha olumlu. Son iki aydır altın fonlarına net giriş var. Ancak banka, olası bir geri çekilmede fon yatırımcılarının pozisyon azaltmasının satış baskısını artırabileceği uyarısı yapıyor.

Gözler Fed ve dolarda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve doların seyri, dip oluşumu için belirleyici görülüyor.

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanmasının merkez bankalarını yeniden satış tarafına itebileceği belirtiliyor. Enflasyon ve İran kaynaklı jeopolitik endişelerin hafiflemesi, dolar endeksindeki güçlenmenin durması ve Fed'in sıkılaştırma döngüsünü sonlandırması, kalıcı toparlanmanın ön koşulları olarak sıralanıyor.

BofA, bu koşulların oluşmasıyla 2027 için daha iyimser. Kurum, Fed'in sıkılaştırmayı bitirmesi senaryosunda altının ortalamada 4 bin 800 dolara toparlanmasını bekliyor.