BofA: Küresel altın fonlarına rekor giriş yaşandı

Bank of America (BofA) Global Research'ün EPFR verilerinden derlenen raporunda, altın fonları çarşamba gününe kadar olan haftada tarihi rekor seviyede giriş aldı. Bu hafta içinde değerli metalin fiyatı yeni bir rekora yükseldikten sonra keskin bir şekilde geri çekildi.

BofA'nın açıkladığına göre, altın fonları hafta boyunca 8,7 milyar dolar giriş gördü. Son dört aydaki toplam giriş 50 milyar dolara ulaştı; bu rakam önceki 14 yıldaki tüm girişlerden daha büyük.

Altın ons fiyatı pazartesi günü 4.381,21 dolar ile rekor seviyeye yükseldikten sonra, yatırımcılar kar rezervi yaparken ve momentum işlemleri çözülürken geri çekildi. Son olarak ons başına 4.092,60 dolar seviyesinde işlem gördü.

BofA'nın raporu, altın piyasasındaki olağanüstü yatırımcı ilgisini ve değerli metale olan güçlü talebi ortaya koyuyor. Son dört aylık dönemdeki 50 milyar dolarlık giriş, altın fonlarının 14 yıllık geçmiş performansını gölgede bıraktı.