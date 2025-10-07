  1. Ekonomim
BofA'dan yatırımcılara altın için temkinli olma çağrısı

Bank of America, altının ons başına 4 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıları temkinli olmaları için uyardı.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri, Fed’in bağımsızlığına yönelik tehditleri ve dünya genelindeki merkez bankalarının alımları sayesinde bu yıl yüzde 50 yükseldi.

Ancak Bank of America, pazartesi günü müşterilerine gönderdiği notta, altının 4 bin dolara yaklaşırken “yükseliş trendinde yorulma” belirtileri gösterdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte bir “düzeltme veya konsolidasyon” dönemine yol açabileceği konusunda uyardı.

