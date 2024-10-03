Bölgesel savaş riski ve faiz belirsizliğinde altın fiyatları ne olur?

Deniz BİLGEN

Altın, 50 baz puanlık faiz indirimi hem de jeopolitik gerilimler nedeniyle geçen haftaki hızlı yükselişini sürdürebilecek mi? 2.670 dolar seviyesini gören altının fiyatı ne olacak. Altın fiyatları yükselecek mi yoksa altın fiyatları düşecek mi sorusunu yanıtlayan, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Kapalı Çarşı’nın Nabzı programında Deniz Bilgen’in sorularını yanıtladı.

Yıldırımtürk, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi, “Ekim ayının ilk günlerinde altın, hareketli bir hafta yaşıyor. İran’ın İsrail’e yaptığı füze saldırısı ile İsrail’in Lübnan’a saldırısı ve kara harekâtı tartışmaları altının fiyatlanmasını etkileyecek. Ayrıca Cuma günü Amerika’dan gelecek tarım dışı istihdam verileri de iş dünyası için önemli. Diğer taraftan Japonya’da değişen hükümetle birlikte faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği de bir diğer faktör.

Dış piyasada Fed Başkanı Powell’ın geçen haftaki konuşması piyasalara olumlu yansıdı. Powell, bir başka toplantıda da, artık faiz indirimleriyle ilgili enflasyonun istedikleri seviyeye doğru yol aldığını söyledi. Ayrıca iş gücü piyasasında da çok fazla bir endişeleri olmadığını belirterek önümüzdeki aylarda da faiz indiriminin devam edeceğini kaydetti.”

Kasım ayında FED’in faiz indirimi kaç puan olacak?

Altın fiyatlarının yönünü görmek açısından piyasalarda FED’in Kasım ayında yapacağı faiz indiriminin kaç baz puan olacağı sorusu oldukça önemli olduğunu dile getiren Yıldırımtürk, “Piyasalarda faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağı konusunda belirsizlik vardı. FED Başkanı Powell, verilere bakarak bunu yapacağız dediği için Kasım ayında muhtemelen 25 baz puan, Aralık’ta da 25 baz puan faiz indirimi beklentisi oluştu. Diğer taraftan Cuma günü açıklanacak işsizlik oranları da bu noktada oldukça önemli” diye konuştu.

Dış piyasada fiyatlar düşer mi?

Yıldırımtürk, altın fiyatlarının 2.650 dolar/ons seviyelerini test ettiğini belirterek, “Benim beklentim fiyatlar 2.600 dolar seviyelerini test edebilir. Bunun olması gerekiyor. Eğer yaşanacak gelişmelerle altın fiyatı daha da yükselirse gerilemeler daha sert olabilir. Hazmetme sürecinde bir geri çekilmenin daha sağlıklı fiyat oluşumunda önemli olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

İç piyasada altın fiyatı düşecek mi?

Altının iç piyasadaki durumunu da değerlendiren Yıldırımtürk, dış piyasa ile iç piyasa arasında altın ithalatına getirilen kota nedeniyle oluşan farkın bu hafta açıldığına dikkat çekerek şunları söyledi, “Geçtiğimiz hafta fark 1.500 dolar/kg civarındaydı bu hafta 4.000 dolar seviyesinde hareket ediyor. Eğer altın fiyatlarında geri çekilme olursa ithalat piyasaları rahatlatabilir ve bu fark tekrar 1.500 dolar seviyesine inmesi söz konusu olabilir. Bu gerçekleşirse 24 ayar altının gram fiyatını 3.070-3.150 bandından tekrar 2.950-3.050 bandına çekebilir.”

İşte Yıldırımtürk'ün o açıklamaları: