  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 14 Kasım 2025 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (14 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 14 Kasım 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.723,13 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9,756,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.500,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.740,87 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.875,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 97.149,26 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.200,33 Dolar

Altın Haberleri
Altın son bir ayın en iyi haftasına doğru ilerliyor: Gümüş de rekora biraz daha yaklaştı
Altın son bir ayın en iyi haftasına doğru ilerliyor
Altın, son 3 haftanın zirvesinde!
Altın, son 3 haftanın zirvesinde!
ABD'de en uzun süreli kapanma sona erdi, hükümet 43. gün sonra yeniden açıldı: Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatları yükselişte: İşte 13 Kasım 2025 güncel fiyatlar
Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti
Ünlü banka altında beklenen zirveyi yükseltti
Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi
Altın fiyatları kar realizasyonlarıyla geriledi