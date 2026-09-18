Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Eylül 2026 güncel altın satış fiyatları)

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 18 Eylül 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.826,09 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.146,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.289,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.462,49 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.435,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.497,19 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.358,51 Dolar