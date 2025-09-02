Altın fiyatları güne çifte rekorla başladı (2 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın fiyatları salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak art arda altıncı seansta yükselişini sürdürdü. Bu yükselişte zayıflayan dolar ve bu ay içinde ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi etkili oldu.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla ons başına 3 bin 493,99 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde ise 3 bin 508,50 dolar ile rekor seviyeyi gördü. ABD altın vadeli kontratları yüzde 1,4 değer kazanarak 3 bin 564,40 dolara ulaştı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın güne 4594 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4594 lira, en yüksek de 4641 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4624 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 2 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

* Gram altın satış fiyatı: 4.624,77 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.565,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 15.131,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 29.864,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 30.123,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 74.889,44 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.495,36 dolar

Uzman Yorumu: Zayıf ekonomi ve güven krizi

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, “Zayıf ekonomik görünüm ve ABD faiz indirimi beklentileri değerli metalleri destekliyor. Bir diğer faktör ise Başkan Donald Trump’ın Fed’in bağımsızlığına yönelik saldırıları nedeniyle dolar varlıklarına duyulan güvenin sarsılması” dedi.

Piyasada Fed'den faiz indirimi beklentisi hakim

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar 17 Eylül'de yapılacak toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 90 ihtimal veriyor. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamında güçlü performans gösteriyor.

Dolar zayıflıyor, altın güçleniyor

Faiz indirimi beklentileri ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler, ABD dolarını baskı altına alarak rakip birimler karşısında son bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı. Bu durum, altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,1 artışla ons başına 40,71 dolara yükseldi. Gümüş, bir önceki seansta Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Platin yüzde 1 değer kazanarak 1.415,70 dolara çıkarken, paladyum yüzde 0,7 düşüşle 1.129,03 dolara geriledi.