  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 21 Şubat 2025 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (21 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 21 Şubat 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 3.431,84 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.813,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 11.627,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 23.004,48 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.159,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 57.705,54 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.931,03 dolar

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (20 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
Altın rekor tazeledi: Zirveye yakın kalmaya devam ediyor!
Altın, rekor seviyelerden kar satışlarıyla geriledi
Altın, rekor seviyelerden kar satışlarıyla geriledi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
Gram altında yeni tarihi rekor!
Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini güncelledi
Goldman Sachs, yıl sonu altın tahminini güncelledi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
18 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları
İsviçreli bankacılık devinden yeni tahmin: Altın fiyatları bu rakamın üzerine çıkabilir
İsviçreli bankacılık devinden yeni tahmin: Altın fiyatları bu rakamın üzerine çıkabilir