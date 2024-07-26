Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu verebilecek PCE verisi öncesinde artmasına rağmen haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.

2379 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 2371 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişle primli seyrediyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,64 kazançla 2523 liradan alıcı buldu.