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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)

Geçen haftayı kayıpla tamamlayan altın, yeni haftayı da negatif tarafta tamamlamaya hazırlanıyor. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Temmuz 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
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Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Temmuz 2024 güncel altın satış fiyatları)
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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu verebilecek PCE verisi öncesinde artmasına rağmen haftayı ekside kapamaya hazırlanıyor.

2379 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,30 artışla 2371 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı ise, hem ons altın hem de dolar/TL'deki yükselişle primli seyrediyor. Gram altın şu sıralarda ise, yüzde 0,64 kazançla 2523 liradan alıcı buldu.

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