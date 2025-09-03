Altında rekor serisi devam ediyor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (3 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın fiyatları, piyasadaki belirsizliklerin artması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine dair güveninin güçlenmesiyle çarşamba günü de yükselişini sürdürdü.

Spot altın ons başına yüzde 0,1 artışla 3 bin 537 dolara yükselirken, seans içinde 3 bin 546,99 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. ABD altın vadeli kontratları ise yüzde 0,3 artışla 3 bin 602,50 dolara çıktı.

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatları ise ufak bir artışla 4 bin 676 lira seviyesinde seyrine devam ediyor. Seans içerisinde gram altın 4 bin 695 lira seviyelerine kadar yükseldi.

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.676,68 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.686,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 15.372,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 30.206,20 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 30.603,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 74.747,13 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.532,45 dolar