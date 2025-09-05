Gram altın rekor kırdı: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

ABD’de bu ay faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişini sürdürürken, güvenli liman altın son üç ayın en iyi haftalık performansına doğru ilerliyor. Piyasaların gözü ise bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 557 dolardan işlem görüyor. Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolar ile tüm zamanların zirvesine dokunan altın, haftalık bazda ise yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları yüzde 0,2 artışla 3 bin 615 dolara yükseldi.

Gram altın rekor kırdı

Ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı yeniden rekor kırdı. Gram altın yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 720 lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı.

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Eylül 2025 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.720,13 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.768,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 15.535,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 30.683,92 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 30.928,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 76.945,11 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.557,63 dolar

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 0,4 artışla ons başına 40,85 dolara yükselerek üst üste üçüncü haftalık kazancına ilerledi. Platin yüzde 1,3 artışla 1.385,01 dolara, paladyum ise yüzde 0,3 yükselişle 1.129 dolara çıktı.