Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2026 güncel altın satış fiyatları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Son günlerde düşen altın, küresel piyasalarda güne sınırlı da olsa yükselişle başladı.

İşte 6 Şubat 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 7.196,27 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.747 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.345 TL

* Tam altın satış fiyatı: 46.624 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.312 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 116.802 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.822 dolar