Altında çifte rekor: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)

Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirileri, altına olan talebi artırarak fiyatları tarihi seviyeye çıkardı. Piyasalar, Fed’in bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Salı günü altın fiyatları, dolardaki değer kaybı ve tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle yeni bir zirveye ulaştı. Spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 3 bin 651,38 dolar seviyesine çıkarken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 3 bin 690,90 dolar oldu.

Gram altın rekor kırdı

Ons altınla birlikte gram altında da yeni rekor geldi. Altının gram fiyatı yüzde 0,4’lük artışla 4 bin 841 TL seviyesine çıktı. Seans içinde gram altın 4 bin 849 lira ile yeni bir rekor kırdı.

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 9 Eylül 2025 Salı günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.839,38 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.038,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 16.075,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 31.823,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 32.003,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 79.802,70 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.648,19 Dolar

"Fed birden fazla faiz indirimi yaparsa altında yükseliş devam eder"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD Merkez Bankası’nın piyasaların beklediği gibi birden fazla faiz indirimi yapması halinde altında yükselişin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

ABD’de ağustos ayında istihdam büyümesinin keskin şekilde yavaşlaması ve işsizlik oranının yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,3'e çıkması, Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimi yapacağına dair beklentileri güçlendirdi.,

CME Group’un FedWatch aracına göre, yatırımcılar bu ayki toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yüzde 89,4, 50 baz puanlık indirim ihtimalini ise yüzde 10,6 olarak fiyatlıyor.

Dolar ve tahvil getirilerinde düşüş

Faiz oranlarının düşmesi dolar ve tahvil getirilerini baskılarken, getirisi olmayan altına olan ilgiyi artırıyor.

Dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında yaklaşık yedi haftanın en düşük seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi beş ayın dip seviyesine indi.

ECB kararı ve ABD enflasyon verisi bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası’nın ise perşembe günü yapılacak toplantısında faiz oranlarını sabit bırakması bekleniyor.

Piyasalar, çarşamba günü açıklanacak ABD üretici fiyatları ve perşembe günü gelecek tüketici enflasyon verilerine odaklandı. Analist Waterer, “ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, Fed’in daha güvercin bir politika izlemesine yol açabilir ve altının 3,700 doları test etmesini hızlandırabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Yılbaşından bu yana yüzde 38 yükseldi

Altın fiyatları, 2025 yılı başından bu yana yüzde 38 artış kaydederken, 2024’te ise yüzde 27 yükselmişti. Bu ivmede zayıf dolar, merkez bankalarının güçlü alımları, gevşek para politikaları ve küresel belirsizlikler etkili oldu.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Spot gümüş: Yüzde 0,1 artışla 41,36 dolar

Platin: Yüzde 1 yükselişle 1.396,42 dolar

Paladyum: Yüzde 1,4 primle 1.149,47 dolar seviyesinden işlem gördü.