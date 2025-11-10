Çin, altın almaya devam ediyor

Çin Altın Birliği’ne göre, 2025’in ilk üç çeyreğinde yurtiçi altın borsa yatırım fonları (ETF) 79,015 tonluk net alım gerçekleştirildi.

Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 29,927 tona kıyasla %164,03’lük artışa işaret ediyor. Eylül sonu itibarıyla Çin’deki toplam altın ETF varlıkları 193,749 tona ulaştı.

Küresel merkez bankaları da rezervlerini artırmaya devam ederken, Çin Kasım 2024’ten Eylül 2025’e kadar 11 ay üst üste altın alımı yaptı. 2025’in ilk dokuz ayında Çin’in rezervleri 23,95 ton arttı ve eylül sonunda toplam rezerv miktarı 2.303,52 tona yükseldi.