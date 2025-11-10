  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Çin, altın almaya devam ediyor
Takip Et

Çin, altın almaya devam ediyor

Çin’de altın ETF’leri ve rezervleri 2025’in ilk dokuz ayında hızla arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin, altın almaya devam ediyor
Takip Et

Çin Altın Birliği’ne göre, 2025’in ilk üç çeyreğinde yurtiçi altın borsa yatırım fonları (ETF) 79,015 tonluk net alım gerçekleştirildi.

Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 29,927 tona kıyasla %164,03’lük artışa işaret ediyor. Eylül sonu itibarıyla Çin’deki toplam altın ETF varlıkları 193,749 tona ulaştı.

Küresel merkez bankaları da rezervlerini artırmaya devam ederken, Çin Kasım 2024’ten Eylül 2025’e kadar 11 ay üst üste altın alımı yaptı. 2025’in ilk dokuz ayında Çin’in rezervleri 23,95 ton arttı ve eylül sonunda toplam rezerv miktarı 2.303,52 tona yükseldi.

Altın Haberleri
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın 2 haftanın en yükseğinde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın 2 haftanın en yükseğinde: İşte 10 Kasım güncel satış fiyatları
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları
TCMB inceledi: Altın yatırımcısı kazancını nereye harcıyor?
Altın yatırımcısı kazancını nereye harcıyor?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?