Çin altın ithalatında 2025'in tamamını 8 ayda geçti

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Çin'in altın ithalatı, güçlü yatırım talebi, yuanın değerli seyri ve uluslararası fiyatlardaki gerilemenin etkisiyle bu yıl rekor seviyelere çıktı.

Çin gümrük verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen altın ithalatı 1.000 tonu aşarak 2025'in tamamında kaydedilen miktarın üzerine çıktı. Bu seviye, verilerin başladığı 2017'den bu yana ocak-ağustos dönemi için en yüksek düzey oldu.

Yatırım talebi ve güçlü yuan ithalatı hızlandırdı

Jinrui Futures analisti Zijie Wu, Çin'de güçlü yatırım talebinin yurt içi altın fiyatlarını uluslararası fiyatların hafif üzerinde tuttuğunu ve bunun ithalatı teşvik ettiğini belirtti.

Wu, yuanın yılbaşından bu yana güçlü kalmasının altın ithalatı açısından elverişli koşullar oluşturduğunu ve düzenleyicilerin daha yüksek ithalat kotalarına izin vermesini kolaylaştırdığını söyledi.

Altın fonlarının varlıkları yüzde 18 arttı

Şanghay Altın Borsası verilerine göre, Çin'deki altın borsa yatırım fonlarının varlıkları ağustos sonuna kadar yaklaşık 44 ton arttı. Bu miktar yılbaşına göre yüzde 18'lik artışa işaret etti. Aynı dönemde küresel altın fonlarının varlıkları ise büyük ölçüde yatay kaldı.

Yılın başında altının ocak ayında gördüğü rekor seviyeden gerilemesi de yatırımcıların düşük fiyatlardan alıma yönelmesini destekledi.

Haziran ayında devreye alınan yeni lisanslama sisteminin de bankaları mevcut ithalat kotalarını kullanmaya teşvik ederek ithalatı artırdığı değerlendiriliyor.

Çin Merkez Bankası altın alımlarını hızlandırdı

Dünyanın en büyük altın alıcısı olan Çin'de ekonomik belirsizlik ve sınırlı yatırım alternatifleri de talebi destekliyor.

Çin Merkez Bankası'nın son aylarda altın alımlarını artırmasının bireysel yatırımcıların ilgisini güçlendirdiğini belirten Wu, bankanın ağustosta 2023'ten bu yana en yüksek aylık altın alımını gerçekleştirdiğini kaydetti. Böylece Çin Merkez Bankası'nın altın alım serisi yaklaşık iki yıla ulaştı.