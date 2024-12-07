Çin Merkez Bankası 6 ay sonra yeniden altın alıyor

Çin Merkez Bankası (PBOC), 2023 yılında dünyanın en büyük resmi altın alıcısı konumunda bulunurken, 6 ay aradan sonra kasım ayında yeniden rezervlerinde altın birikimine başladı.

PBOC'nin bu adımının Çinli yatırımcıların talebini canlandırması beklenirken, banka, Mayıs 2024’te 18 aylık aralıksız altın alımlarını durdurmuştu. Bu hamle ile piyasalarda talep de azalmıştı.

PBOC’nin altın rezervleri, kasım ayının sonunda 2,3 milyon ton onsa yükselirken, bir önceki aya göre 2,1 milyon ton onstan fazla artış oldu.

Buna karşın, altın rezervlerinin toplam değeri ekim ayının sonunda 199,1 milyar dolar iken kasım sonunda 193,43 milyar dolara geriledi.

Altın fiyatlarında düşüş

Altının fiyatı, Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından yaşanan satış baskısıyla haziran ayından bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydetti. Spot altın fiyatları, 31 Ekim'de kaydedilen 2 bin 790 dolarlık rekor seviyeden yüzde 5 gerilemiş olsa da yılbaşından bu yana yüzde 28 oranında artış göstermeye devam ediyor.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, "PBOC'nin yeniden alıma başlaması, bankanın rekor seviyelerdeki bu fiyat düzeylerine alıştığını ve rezervlerini bu fiyatlara rağmen artırmaya istekli olduğunu gösteriyor" yorumunda bulundu.