Çin Merkez Bankası altın alımlarını altıncı ayında da sürdürdü
Çin MB, üst üste altın alımı yaptığı altıncı ayda rezervini 73,77 milyon onsa çıkarırken, altın varlıklarının değeri 243,6 milyar dolara ulaştı.
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Çin Merkez Bankası altın alımına nisan ayında da devam etti.
Son 6 aydır altın alımı yapan Çin MB, Nisan ayı sonunda rezervini mart sonundaki 73,70 milyon ons seviyesinden 73,77 milyon onsa çıkardı.
Altın rezervinin değeri Nisan sonunda, mart sonundaki 229,6 milyar dolardan 243,59 milyar dolara yükseldi.
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