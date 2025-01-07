Çin Merkez Bankası daha çok altın aldı!

Çin Merkez Bankası'ndan (PBOC) yapılan açıklamada, bankanın elindeki külçe altın miktarının kasım ayındaki 72,96 milyon ons seviyesinden aralık ayında 73,29 milyon onsa çıktığı görüldü.

PBOC, fiyat yükselişleriyle 6 ay ara verdiği altın alımına kasım ayında yeniden başlamıştı.

Bankanın, altın fiyatlarında tarihi zirvelerin görülmesine karşın, rezervlerini çeşitlendirmeye hala istekli olduğu görülürken, altın fiyatlarının 2024'te rekor seviyeye ulaşmasında, ABD'deki parasal gevşeme, güvenli liman talebi ve küresel merkez bankalarının sürdürdüğü alımlar etkili olmuştu.

Donald Trump'ın ABD seçim zaferiyle doların değeri yükselirken, altındaki yükseliş güç kaybetti. Goldman Sachs Group Inc. bu haftanın başlarında, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi yapacağı beklentisini gerekçe göstererek altının ons başına 3.000 dolara ulaşmasının ne zaman görüleceğine dair beklentisini ileri bir tarihe ertelemişti.