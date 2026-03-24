Çin’de altın kalmadı: Bankalarda "stok yok" uyarısı

Çin’in Hangzhou kentinde bankalarda yatırım amaçlı altın külçelerine erişimin zorlaştığı bildirildi. Yerel basında yer alan habere göre, son dönemde tüketiciler bankalardan fiziki altın satın almakta güçlük çekiyor.

Hem dijital kanallarda hem de banka şubelerinde yatırım amaçlı altın külçeleri giderek daha sınırlı hale gelirken, küçük gramajlı ürünlerin tükendiği ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar, şubelerde yalnızca 50 gram ve 100 gramlık altınların kaldığını belirtirken, bazı bankaların online sistemlerinde altın külçelerinin tamamen “stokta yok” olarak göründüğü, hatta arama sonuçlarında dahi yer almadığı aktarıldı.

Bankalarda “stok yok”

Yatırımcıların fiziki altının sürekli tükendiğine yönelik şikayetleri artarken, bazı kullanıcılar satın alma işlemlerinde bölgesel kotaların dolduğunu ve gün içinde ürünlere erişimin tamamen kesildiğini ifade etti.

Çin Yeni Yılı sonrasında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle uluslararası altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanırken, buna karşın fiziki yatırım altınlarına yönelik talebin arttığı bildirildi. Bazı altın ürünlerini “bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği” ifade ediliyor.

Tide News muhabiri, çok sayıda bankanın mobil uygulaması üzerinden yaptığı incelemede, yatırım amaçlı altın ve gümüş külçelerin bir kısmının stokta olmadığı görüldü. Muhabirin Hangzhou’daki banka şubelerinde yaptığı gözlemlerde ise bazı bankalarda yatırım altın külçesi arzının sınırlı olduğu, şubelerde sipariş verilse dahi ürünlerin teslimi için rezervasyon yapılması ve beklenmesi gerektiği, anında teslim edilebilecek fiziki ürün bulmanın ise oldukça zorlaştığı tespit edildi.

Talep arttı

Yatırım amaçlı altın külçeleri, anlık altın fiyatına yakın işlem görmesi ve daha standart şekilde nakde çevrilebilmesi nedeniyle fiziki altın yatırımlarında öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bankalar, bu ürünlerin satışında başlıca kanallar arasında bulunuyor.

Çin Tarım Bankası’nın (ABC) mobil uygulamasında yapılan sorgulamalarda, 10 gramlık “Chuan Shi Zhi Bao” standart altın külçesinin Hangzhou’daki birçok şubede stokta olmadığı görüldü. Aynı bankada 3 gramlık gümüş ürün ile 100 gramlık gümüş külçenin de tükendiği bildirildi.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası’nın (ICBC) “Ruyi” altın külçelerinde de benzer bir arz sıkıntısı yaşandığı, ürün sayfalarında “geçici olarak stokta yok” uyarısının yer aldığı aktarıldı. Banka yetkilileri, şubelerde fiziki ürün bulunmadığını, siparişlerin merkez kasalardan sevk edildiğini ve müşterilerin teslim için beklemesi gerektiğini ifade etti.

Banka çalışanları, son iki yılda altın külçesi satın alan müşteri sayısında artış yaşandığını belirterek, geçmişte satışların teşvik edilmesi gerekirken, mevcut dönemde müşterilerin doğrudan talep gösterdiğini ve piyasa ilgisinin belirgin şekilde arttığını ifade etti.