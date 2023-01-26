Çin'de altın üretimi yüzde 13 arttı

China Gold Association (CGA) tarafından yayınlanan verilere göre Çin'de altın üretimi 2022'de yıllık yüzde 13,1 artarak 372 ton olarak gerçekleşti. CGA verilerine göre, Çin'deki altın tüketimi ise 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 10,6 düşüşle 1.002 ton oldu.

Altın takı tüketimi yıllık %8 düşüşle 654,3 tona gerilerken, 2021 yılına göre külçe altın ve madeni para yatırımı %17,2 düşüşle 259 tona geriledi.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre 2022 yılında jeopolitik kriz, COVID-19 salgını, küresel ekonomideki yavaşlama ve yükselen enflasyon gibi faktörlerin etkisiyle, altın fiyatları, küresel piyasada yüksek seviyelerini korumaya devam etti.