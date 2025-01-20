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Çin'de dev altın rezervi keşfi

Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki 3 maden sahasında toplam 168 ton altın rezervi keşfedildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Çin'de dev altın rezervi keşfi
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Çin Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaletine bağlı Anbali'de 102,4 ton, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Hadamengou'da 41,3 ton ve kuzeybatıdaki Heylongciang eyaletine bağlı Tahı Baoşinggou'da 24,3 ton altın rezervi bulundu.

Çin'de Kasım 2024'te Hunan eyaletinin Pingciang ilçesine bağlı Vangu altın madeninde 1000 tonu aşan altın rezervi keşfedildiği bildirilmişti.

Ülkede hükümet son dönemde kritik maden kaynaklarının taranmasına yönelik çabalarını ve yatırımlarını artırıyor.

En son 18 Ocak'ta, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinde yaklaşık 1,15 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin keşfedildiği açıklanmıştı.

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