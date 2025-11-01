Çin’den altın için önemli hamle: Teşvik yok!

Dünyanın en büyük piyasalarından biri olan Çin, altın alım satımlarında uzun bir süredir uyguladığı vergi teşviğini sona erdirdi. Çin’in Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni düzenlemede, 1 Kasım’dan itibaren perakendecilerin Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altınları satarken faydalandıkları Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi artık uygulayamayacak.

Düzenleme, doğrudan satışların yanında altın işlendikten sonra yapılan satışları da kapsıyor.

Altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor

Vergi teşviğinin sonlanması kapsamında, külçe altın, Çin Merkez Bankası onaylı madeni paraların yanı sıra mücevherler ve endüstriyel kullanım amaçlı altınlar da bulunuyor.

Altındaki teşviğin sona ermesinin nedenleri arasında zayıflayan emlak sektörü ve yavaşlayan ekonomik büyümenin etkisiyle kamu maliyesine ek kaynak sağlama amacının bulunduğu değerlendirilirken, altın fiyatlarında da artış olması bekleniyor.

Sert düşüşler görüldü

Son dönemde küresel piyasalarda bireysel yatırımcıların yoğun alımları, altın fiyatlarını tarihi zirvelere taşırken, analistler, bu yükselişin aşırı alım bölgesine girdiğini ve sert bir düzeltme olasılığının arttığını öngörüyor.

Altın, son on yılın en sert düşüşlerinden birini son haftalarda yaşarken, borsa yatırım fonları (ETF) üzerinden yapılan alımlar da azalmaya başladı. Ayrıca, Hindistan’daki mevsimsel altın talebinin sona ermesi ve ABD-Çin ticaret ateşkesi de güvenli liman talebini azaltan unsurlar arasında bulunuyor.

Altın cazibesini koruyor

Tüm bu gelişmeler sonrası altın, ekim ayında 4 bin dolar/ons seviyesine aşarak üzerinde kalmaya da devam ediyor. Uzmanlara göre, merkez bankalarının alımları, ABD’nin faiz indirimleri ve küresel belirsizliklerin sürmesi, güvenli liman olarak görülen “sarı metalin” uzun vadede cazibesini korumasını sağlıyor.