Çin'in altın alımları 3 yılın zirvesine çıktı
Çin Merkez Bankası, temmuzda rezervlerine yaklaşık 20 ton altın ekleyerek aylık alım miktarında Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bankanın kesintisiz altın alım serisi 21'inci aya taşındı.
Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) verilerine göre, ülkenin altın rezervleri temmuz sonunda bir önceki aya kıyasla 640 bin ons artarak 76 milyon 80 bin onsa yükseldi.
Böylece Çin'in temmuz ayındaki altın alımı yaklaşık 19,91 tonla Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık seviyede gerçekleşti.
Banka böylece üst üste 21'inci ayda da altın alımını sürdürdü.
Son yıllarda Çin'in yanı sıra çok sayıda merkez bankası, jeopolitik belirsizliklerin arttığı ortamda rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın varlıklarını artırıyor.