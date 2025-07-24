Çin'in altın tüketimi 6 ayda yüzde 3,4 düştü

Bu düşüş, yılın ilk çeyreğindeki %5,96'lık ve 2024'ün aynı dönemindeki %5,61'lik düşüşle tezat oluşturuyor ve yüksek fiyatlara rağmen toplam altın alımında bir istikrar olduğuna işaret ediyor. Güvenli liman talebi artarken, genellikle yatırım aracı olarak kullanılan külçe ve sikke altın alımları yıllık %23,7 artışla 264,2 tona ulaşarak toplam tüketimin %52'sini oluşturdu ve mücevheratı geçerek en büyük segment haline geldi.

Öte yandan, yüksek fiyatların tüketicileri caydırmaya devam etmesi nedeniyle altın takı talebi %26 düşüşle 199,8 tona geriledi. Dernek, hafif tasarımlı ve yüksek katma değerli mücevher ürünlerinin alıcılar arasında popülerliğini koruduğunu belirtti.

Spot altın fiyatları ve Şanghay borsasındaki vadeli işlemler bu dönemde yaklaşık %25 artarak, jeopolitik gerginliklerin ve ekonomik belirsizliğin arttığı bir ortamda metalin cazibesini daha da yansıttı.

Altın Birliği, "Artan jeopolitik çatışmalar ve ekonomik belirsizlikler, altının değer koruyan bir varlık olarak rolünü vurgulayarak fiziki altına yapılan özel yatırımların artmasına neden oldu," diyerek metalin Çin piyasasındaki kalıcı güvenli liman statüsünün altını çizdi.