Çin’in döviz rezervleri beklentileri aştı, altın alımları 22. aya taşındı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Çin'in döviz rezervleri ağustos ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, ülkenin merkez bankası altın varlıklarını üst üste 22. ayda yükseltti.

Çin Devlet Döviz İdaresinin verilerine göre döviz rezervleri, ağustos sonunda bir önceki aya kıyasla 19,5 milyar dolar veya yüzde 0,57 artarak 3 trilyon 438,3 milyar dolara ulaştı.

Çin Merkez Bankası rezerv tutarını 3 trilyon 438 milyar 325 milyon dolar, aylık artışı ise 19 milyar 549 milyon dolar olarak açıkladı.

Rezervler, 3 trilyon 425 milyar dolarlık piyasa beklentisini aştı. Temmuz sonunda döviz rezervleri 3 trilyon 418,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Zayıflayan dolar rezervlerdeki artışı destekledi

Çin Devlet Döviz İdaresi, rezervlerdeki artışın küresel makroekonomik veriler ve politika beklentileriyle doların zayıflaması, döviz kurlarındaki değerleme etkileri ve küresel varlık fiyatlarındaki farklı yönlü hareketlerden kaynaklandığını bildirdi.

Yetkililer, Çin ekonomisindeki istikrarlı ve ılımlı iyileşmenin döviz rezervlerinin temel istikrarını desteklediğini belirtti.

Altın rezervine 20,22 ton eklendi

Çin Merkez Bankasının altın rezervleri ağustos sonunda 76,73 milyon onsa, 2 bin 386,57 tona yükseldi.

Altın varlıkları bir önceki aya göre 650 bin ons veya 20,22 ton arttı. Böylece Çin Merkez Bankası altın rezervlerini üst üste 22'nci ayda büyüttü.