Çin'in en büyük ETF'si artık altın fonu

Çin'de yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgisi artarken, ülkenin en büyük borsa yatırım fonu (ETF) unvanı da el değiştirdi.

Spot altına yatırım yapan Huaan Yifu Gold ETF, yaklaşık 90 milyar yuanlık (13 milyar dolar) piyasa değeriyle uzun süredir zirvede bulunan Huatai-PineBridge CSI 300 ETF'yi geride bırakarak Çin'in en büyük ETF'si oldu.

Huaan Yifu Gold ETF, yıl içinde altın fiyatlarındaki geri çekilme ve yatırımcı çıkışlarının etkisiyle bir ara 136 milyar yuanlık zirvesinden uzaklaşmıştı.

Ancak son günlerde altın fiyatlarında yaşanan toparlanma ve yeniden artan yatırımcı ilgisi, fonun yeniden liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.

Devlet destekli alımların etkisi azaldı

Huatai-PineBridge CSI 300 ETF ise son dönemde önemli yatırımcı çıkışlarıyla karşı karşıya kaldı. Fon, geçen hafta yaklaşık 18,5 milyar yuan net çıkış yaşarken, bu rakam Asya'da son dönemin en büyük haftalık ETF çıkışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

CSI 300 ETF, özellikle 2024 yılında Çin devlet varlık fonuna bağlı Central Huijin Investment ve diğer kamu destekli yatırım kuruluşlarının hisse piyasalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği alımlar sayesinde yaklaşık 440 milyar yuanlık büyüklüğe ulaşmıştı.

Ancak kamu destekli kurumların bu yıl söz konusu ETF'lerdeki pozisyonlarını azaltmaya başlaması, piyasadaki aşırı yükselişlerin kontrol altına alınmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hisse piyasası yükselse de yatırımcı temkinli

Yılbaşından bu yana CSI 300 Endeksi yüzde 4,9 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi aynı dönemde yüzde 21 değer kazandı. Teknoloji şirketlerinin yoğun olduğu Star 50 Endeksi ise rekor seviyelere ulaştı.

Buna karşın Çin hisse piyasalarındaki yükselişin büyük ölçüde yapay zekâ donanımı üreten teknoloji şirketlerinde yoğunlaşması ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıların daha savunmacı yatırım araçlarını tercih etmesine neden oluyor.

Tahvil ve para piyasası fonlarına ilgi artıyor

Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi yalnızca altın fonlarıyla sınırlı kalmadı. Çin'in üçüncü ve dördüncü en büyük ETF'leri de kısa vadeli tahvil ve para piyasası fonlarından oluşuyor.

Uzmanlar, sabit getirili menkul kıymetler, nakit yönetimi ürünleri ve altın fonlarına yönelik artan talebin, yatırımcıların ekonomik görünümdeki belirsizliklere karşı daha korumacı bir portföy stratejisi benimsediğini gösterdiğini belirtiyor.

Bu tablo, Çin piyasalarında risk iştahının tamamen ortadan kalkmadığını ancak yatırımcıların büyüme odaklı hisse senetlerinden ziyade güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmeyi tercih ettiğini ortaya koyuyor.