Çin’in Hong Kong üzerinden ithalatı ikiye katlandı

Çin'in kasım ayında Hong Kong üzerinden net altın ithalatı ekim ayına göre yüzde 101,5 arttı. Hong Kong Nüfus Sayımı ve İstatistik Departmanı verilerini pazartesi günü açıkladı.

Dünyanın önde gelen altın tüketicisi olan Çin'in satın alma faaliyetleri, küresel altın piyasalarını önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Hong Kong verileri, altın aynı zamanda Şangay ve Pekin üzerinden de ithal edildiği için Çin alımlarının tam bir resmini sunmayabiliyor.

Hong Kong üzerinden Çin'e kasım ayı için net ithalat 16,16 ton olurken, ekim ayında 8,02 ton ithalat yapılmıştı.

Çin'in Hong Kong üzerinden toplam altın ithalatı kasım ayında 30,22 tona ulaştı ve ekim ayındaki 30,08 tondan yüzde 0,5 arttı.

Bağımsız analist Ross Norman, "Kasım ayında yerel Çin primlerinde çok fazla oynaklık gördük. Mütevazı bir primden önemli bir iskontoya geçiş yapıldı ve bu da çok karışık bir duyarlılığı gösteriyor. Ancak mevsimsel olarak altın ithalatı için hala yılın cazip zamanındayız. Satın alma genellikle Ay Yeni Yılı öncesinde artıyor" dedi.