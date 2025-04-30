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Çinli yatırımcılar rekor hızda altın fonlarına hücum ediyor

Ticaret savaşı, ABD'nin resesyona gireceği ve enflasyonun artacağı korkuları, Çinli yatırımcıların altın fonlarına rekor oranda giriş yapmasına neden oluyor.

Haber Merkezi
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Çinli yatırımcılar rekor hızda altın fonlarına hücum ediyor
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Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin'deki altın borsa yatırım fonlarına bu ay şimdiye kadar toplam 70 ton -yaklaşık 7,4 milyar dolar- giriş oldu ve bu rakam bir önceki aylık rekorun iki katından fazla oranda gerçekleşti.

WGC'nin kıdemli piyasa stratejisti John Reade, "Diğer bölgelerden ETF talebi görsek de Çin şu anda gerçekten başı çekiyor" dedi ve Çin'in değerli metale yönelik yatırım talebinin bu ay "çarpıcı" bir şekilde arttığını sözlerine ekledi.

Ülkenin küresel altın ETF varlıkları içindeki payı bu yılın başında yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükselirken, son dört hafta içinde Çin'den gelen talep küresel altın ETF girişlerinin yarısından fazlasını oluşturdu.

Geçen hafta Çin'de altının yerel fiyat primi, büyük yerel talebin bir işareti olarak, kısa bir süre için uluslararası ABD doları altın fiyatının üzerinde, ons başına 100 dolara yükseldi.

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