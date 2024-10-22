Citi, altın fiyatlarında beklentisini yükseltti

Citi Research, altın ve gümüş için fiyat tahminlerini yükseltti.

Citi, daha önce 2.700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2.800 dolara yükseltirken, 6-12 aylık tahminini 3.000 dolar olarak açıkladı.

Citi, gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.

Citi, “Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrol yakın vadede Orta Doğu'da gerginliğin tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir" dedi.

Citi, platin için üç aylık fiyat hedefini ons başına 1.025 dolar ve 6 ila 12 aylık hedefini ons başına 1.100 dolar olarak belirleyerek nötr-boğa pozisyonunu koruduğunu açıkladı.

Citi, son fiyat artışının ardından paladyumda düşüş eğiliminde olduğunu ve üç aylık hedefinin ons başına 1.000 dolar, 6 ila 12 aylık hedefinin ise ons başına 900 dolar olduğunu ekledi.