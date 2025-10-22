  1. Ekonomim
Citi, altın ve diğer metallerde beklentisini açıkladı

Citi, altında kısa vadeli hedefini 4 bin dolar olarak açıklarken, bakır ve alüminyumda orta vadede yükseliş beklentisi olduğunu da belirtti.

Citi, kısa vadede altın fiyatlarında önceki iyimser duruşunu geri çekerek 0–3 ay için ons başına 4 bin dolar seviyesinde seyir öngördüğünü açıkladı.

Banka, ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin-ABD arasında yapılabilecek anlaşma duyurularının önümüzdeki 2–3 hafta içinde altın piyasasında konsolidasyona yol açabileceğini belirtti.

Altın için kısa vadede temkinli bir görünüm çizen Citi, orta vadede ise temel metallerinde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın önümüzdeki 6–12 ay içinde ton başına 12 bin dolara ulaşacağını, alüminyumun ise 2027 yılına kadar ton başına 3 bin 500 dolara tırmanacağını öngörüyor.

Petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmede ise Citi, 2026'nın ilk çeyreğinde Brent petrolünün ortalama varil fiyatının 60 dolar civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

 

