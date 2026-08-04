Citi'den altın için 5 bin dolar tahmini

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Ons altın, yatırımcıların ABD-İran gerilimine ilişkin haber akışını ve bu hafta açıklanacak ABD istihdam verilerini takip etmesiyle yatay seyrini sürdürüyor.

Spot altın haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 60 dolar civarında işlem gördü. Piyasalar, Fed'in para politikası görünümüne ilişkin ipuçları verecek JOLTS açık iş sayısı, ADP özel sektör istihdamı ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Citi'den yeni altın tahmini

Citi yayımladığı son analizinde, altın fiyatlarının önümüzdeki bir aylık dönemde yatay seyredebileceğini veya sınırlı bir geri çekilme yaşayabileceğini değerlendirdi.

Banka, buna karşın yılın son çeyreğinde güçlü bir yükseliş beklediğini ve ons altının 4 bin 500 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.

Citi'nin tahminine göre yükselişin devam etmesiyle birlikte 2027'nin ilk yarısında ons altın 5 bin dolar seviyesine ulaşacak.

Gözler Fed ve istihdam verilerinde

Piyasalar, ABD iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanacak verilerin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri şekillendirmesini bekliyor.

Analistler, zayıf istihdam verilerinin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtirken, güçlü verilerin ise faiz artışı beklentilerini canlı tutarak değerli metal üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çekiyor.