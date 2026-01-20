Citi’den iddialı altın ve gümüş tahmini

Citi Research, kısa vadede değerli metallere ilişkin taktiksel iyimser duruşunu koruyor.

Kuruluş, jeopolitik riskler ve Fed’in bağımsızlığına yönelik endişeler gibi boğa piyasasını destekleyen temel unsurların geçerliliğini sürdürdüğünü belirtti.

Raporda, gümrük tarifelerine ilişkin kararların daha da gecikmesine bağlı belirsizliğin, ABD’deki metal stoklarının küresel piyasalara hızlı şekilde geri dönmesini şimdilik engelleyebileceği ve bunun da fiziki piyasalardaki küresel sıkılığı uzatabileceğini ifade edildi.

Citi, 3 aya kadar vadede altın ve gümüş hedef fiyatlarını sırasıyla ons başına 5.000 dolar ve 100 dolar seviyelerinde korudu.

Altında rekorlar devam ediyor

Altın fiyatlarında rekorlar küresel ölçekte yüksek seyreden jeopolitik belirsizliklerin desteğiyle devam ediyor.

Ons altın 4.693 doların üzerinde yeni tarihi zirvelerini test etti. Değerli metal halihazırda yüzde 0,4 primle 4.689 dolardan alıcı buluyor.

Hareketin desteklediği gram altın da tarihi zirvesini 6.530 liranın üzerine taşıdı. 1 gram altın halihazırda yüzde 0,45 artışla 6.526 liradan el değiştiriyor.