Commerzbank, altın için yıl sonu beklentisini düşürdü

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Commerzbank, değerli metallere ilişkin yıl sonu fiyat tahminlerini aşağı yönlü güncelledi.

Banka, altın için ons başına yıl sonu fiyat beklentisini 4 bin 800 dolardan 4 bin 500 dolara düşürdü.

Gümüş, platin ve paladyum beklentileri de geriledi

Commerzbank, gümüş için 2026 yıl sonu tahminini 80 dolardan 67 dolara, 2027 yıl sonu tahminini ise 90 dolardan 80 dolara indirdi.

Platin için yıl sonu fiyat beklentisi 2 bin 100 dolardan 2 bin dolara, paladyum tahmini ise bin 600 dolardan bin 500 dolara çekildi.

Şahin Fed beklentisi etkili oldu

Banka, tahminlerde yaptığı aşağı yönlü revizyonda yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırmasının ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin daha şahin bir görünüm kazanmasının etkili olduğunu belirtti.