Commerzbank'tan savaş sonrası senaryosu: Altında rekor, petrolde düşüş!

Commerzbank, emtia piyasalarına ilişkin güncel tahminlerini paylaştı.

Banka, değerli metallerde yukarı yönlü beklentilerini korurken, enerji tarafında ise jeopolitik risklerin azalmasına bağlı olarak fiyatlarda geri çekilme öngördü.

Altın beklentisi

Commerzbank’a göre altın fiyatlarının yıl sonunda 5.000 dolara, 2026 sonunda ise 5.200 dolara ulaşması bekleniyor. Banka, güvenli liman talebinin sürmesiyle birlikte altındaki yükseliş eğiliminin korunacağını değerlendiriyor.

Diğer değerli metallerde de yukarı yönlü beklentiler öne çıktı. Paladyumun yıl ortasında 1.600 dolar, yıl sonunda ise 1.800 dolar seviyesine çıkması beklenirken; platin için yıl ortası tahmini 2.100 dolar, yıl sonu tahmini ise 2.300 dolar olarak açıklandı.

Gümüşte temkinli

Gümüş tarafında ise daha temkinli bir revizyon yapıldı. Banka, yıl ortası fiyat tahminini 80 dolara çekerken, 2026 yıl sonunda fiyatın 90 dolara ulaşacağını öngördü.

Petrolde geri çekilme

Enerji piyasalarında ise farklı bir tablo çizildi. Commerzbank, ana senaryosunda Orta Doğu’daki savaşın mayıs ayında sona ereceğini varsayarak, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrek sonunda varil başına 90 dolara gerilemesini bekliyor.

Banka, emtia piyasalarında fiyatların seyrinin büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerin süresine ve enerji arzındaki normalleşmeye bağlı olacağını vurguladı.