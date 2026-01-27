Deutsche Bank: Altın fiyatları, zayıflayan dolar karşısında bu seviyeye çıkabilir

Yüksek jeopolitik risk ve ekonomik belirsizlikler değerli metallere yönelik ilgiyi artırdı. Güvenli liman talebi altın fiyatlarının rekordan rekora koşmasına olanak sağlıyor.

Deutsche Bank, küresel ortamın parçalandığına işaret ederek fiyatlandırmanın buna göre şekillendiğini ifade etti.

Bankadan Analist Michael Hsueh, ons altının zayıflayan dolarla birlikte 6000 dolar seviyesine çıkabileceğini belirtti.

26 Ocak’ta 5111 dolar ile rekor tazeleyen ons altın 27 Ocak saat 18.07’de yüzde 0,1 artışla 5064 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise yüzde 0,3 artışla 7066 TL’de seyrediyor.

Kurumlar ve bankalar yaptıkları açıklamalarda merkez bankalarının alımlarının, artan jeopolitik gerilimlerin ve devam eden savaşların altın fiyatlarını destekleyeceğini düşünüyor.