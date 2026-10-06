Deutsche Bank'tan altın için dip mesajı: Cazip bölgeye girdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, yatırımcı portföylerindeki altın ağırlığının düşük seviyelerde olduğunu ve piyasada aşırı satım koşullarının oluştuğunu belirtti.

Ghali, mevcut yatırımcı pozisyonlanmasının 2022 dönemine benzerlik gösterdiğini, ancak talep tarafında belirgin bir ayrışma yaşandığını ifade etti. Buna göre, merkez bankaları ve resmi kurumların altın alımları 2021-2022 dönemi ortalamasının iki katından fazla seyrediyor. Kurumsal yatırımcıların piyasaya katılımı ise 2021'den bu yana yüzde 70'e yakın artış kaydetti.

Tahvil getirisi %5'i aştı, altın düşmedi

Ghali, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin %5 seviyesini ve petrol fiyatlarının varil başına 100 doları aşmasına karşın, altının temmuz ayından bu yana yeni bir dip oluşturmamasına dikkati çekti. Söz konusu direncin, satışların merkez bankaları ve kurumsal alımlar tarafından karşılandığını gösterdiğini vurguladı.

Deutsche Bank'ın 30 Eylül tarihli notunda, trend takip eden fonların net kısa pozisyonlarının Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı, isteğe bağlı işlem yapan yatırımcıların uzun pozisyonlarının ise haziran zirvesine göre yaklaşık yüzde 55 azaldığı kaydedildi.

Kısa vadede satış riski sürüyor

Ghali, kısa vadeye ilişkin risklere de değindi. Çin'de Altın Hafta tatili nedeniyle piyasa likiditesinin düşebileceğini belirten Ghali, bu dönemde sert bir satış dalgasının görülebileceğini, ancak bunun son silkeleme olabileceğini ve orta vadede yönün yukarı olduğunu ifade etti.

Gümüş ve bakırda ayrışma beklentisi

Ghali, diğer değerli ve baz metallerde ayrışma öngördüklerini açıkladı.

Gümüş piyasasının belirgin arz sıkışıklığından arz fazlası dönemine geçtiğini belirten Ghali, Londra stoklarının Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını, Çin'in güneş enerjisi sektöründen gelen gümüş talebinin ise bu yıl yaklaşık üçte bir azaldığını bildirdi. Bu nedenle gümüşün altına kıyasla daha zayıf performans göstermesini beklediklerini kaydetti.

Bakır tarafında ise 1980'lerden bu yana en ciddi arz sıkışıklığının yaşandığını ifade eden Ghali, kısa ve orta vadede en yüksek yükseliş potansiyelini bakırda gördüklerini açıkladı.