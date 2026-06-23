Altında yükseliş hikâyesi bozuluyor mu? Küresel bankalar yeni fiyatlamaya geçti

Küresel piyasalarda yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler şekillenirken, büyük yatırım bankalarından gelen altın ve hisse senedi tahminleri dikkat çekti. Deutsche Bank, ABD para politikasına dair belirsizlikler ve zayıflayan yatırım talebi nedeniyle altın fiyatı tahminlerinde yüzde 22’ye varan aşağı yönlü revizyona giderken, Standard Chartered, ekonomide “yumuşak iniş” senaryosunu koruyarak 2027 ortasına kadar altının ons fiyatının 5.100 dolara yükseleceğini öngördü; Morgan Stanley, ETF talebinde güçlü bir toparlanma olmaması halinde altının yükselişinin beklenenden daha sınırlı kalabileceği uyarısında bulundu.

Deutsche Bank, üçüncü çeyrek için ons altın fiyatı tahminini 4.300 dolara, yılın son çeyreği için ise 4.800 dolara düşürdü. Söz konusu seviyeler, altının mevcut yaklaşık 4.140 dolarlık fiyatına kıyasla yükseliş potansiyeline işaret etse de, önceki beklentilere göre daha temkinli bir görünüm ortaya koydu.

Deutsche Bank’ın değerlendirmesi, geçen hafta Goldman Sachs’ın yıl sonu altın tahminini 500 dolar aşağı çekerek 4.900 dolara indirmesinin ardından geldi. Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz indirimi yapmayacağı beklentisini öne çıkarmıştı.

Bloomberg’in haberine göre Deutsche Bank analisti Michael Hsueh, Fed’e ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi ve güçlü gelen ABD makroekonomik verilerin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Hsueh, bankanın dördüncü çeyrek tahmininin Fed’in faizleri sabit tutacağı senaryoya dayandığını, ancak üç ila dört faiz artırımı durumunda altının 3.800 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti.

Yumuşak iniş senaryosu korunuyor

Standard Chartered, 2027 ortasına kadar altının ons fiyatının 5.100 dolara, S&P 500 endeksinin ise 7.950 puana ulaşacağını öngörüyor. Bankanın yarı yıl görünüm raporu, yumuşak iniş senaryosunu temel senaryo olarak koruyor.

Raporda küresel hisse senetlerinin 2026 başından bu yana yaklaşık %12 değer kazandığı belirtiliyor. Banka bu performansı güçlü kâr artışı ve yapay zekâ odaklı iyimserliğe bağlarken jeopolitik gerilimler, yüksek petrol fiyatları ve yüksek tahvil getirilerinin baskısını dengelediğini vurguluyor.

Banka, hisse senetleri içinde ABD ve Japonya dışı Asya piyasalarını tercih ediyor. Sabit getirili enstrümanlarda ise gelişmekte olan piyasa dolar cinsinden tahvillerini ön plana çıkarıyor.

Altın, bankanın portföy çeşitlendiricisi olarak tanımlanırken, Küresel Baş Yatırım Sorumlusu Steve Brice'ın yılın ikinci yarısında yatırımcılar için belirleyici disiplinlerin yatırımda kalma, çeşitlendirme ve volatilite dönemlerinden yararlanmaya hazır olma şeklinde sıralandığını aktarıyor.

Raporda yılın ikinci yarısında kritik dönüm noktaları olarak enerji fiyatlarının seyri, halka arz yoluyla piyasaya sunulacak yeni hisse senedi arzı, yatırımcı pozisyonlanması ve merkez bankası politikaları gösteriliyor.

Altın fiyatları yükselmekte zorlanacak

Morgan Stanley emtia stratejistlerine göre, borsa yatırım fonu (ETF) girişlerinde anlamlı bir toparlanma yaşanmaması durumunda altın, 2026 yılının ikinci yarısında hedefledikleri 5.200 ons hedefine ulaşmakta zorluk çekecek.

Analistler Amy Gower ve Martijn Rats pazartesi günü yayımladıkları araştırma notunda, merkez bankalarının altın alımlarına her halükârda yeniden başlayabileceğini, ancak ETF akışlarının faiz beklentilerindeki değişikliklere karşı daha hassas olduğunu belirtti. Uzmanlar, eksik olan parçanın ETF talebi olduğunu ve bunun da büyük olasılıkla Fed'in izleyeceği yola, reel getirilere ve dolara karşı hassasiyetini koruyacağını vurguladı.

Yatırım bankası, Orta Doğu'da azalan gerilimin ve düşen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini aşağı çekmeye yardımcı olacağını öngördüğü için değerli metalin uzun vadeli görünümüne ilişkin yükseliş beklentisini koruyor. Ancak analistler, Fed'in geçtiğimiz çarşamba günkü toplantısındaki şahin tonunun faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalabileceği beklentisini artırdığı konusunda uyardı. Faiz artışının yeniden gündeme gelmesinin, altın gibi getiri sağlamayan varlıkları elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı ifade edildi.

Morgan Stanley tarafından paylaşılan veriler, daha uzun süre yüksek kalacak faiz beklentilerinin ABD 10 yıllık reel getirilerini şubat ayı seviyelerinin oldukça üzerine çıkardığını gösterdi. Bu durumun son dönemde altın ETF'lerinden net çıkışları tetiklediği ve altın fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunduğu belirtildi.