Deutsche Bank’tan kritik “tarihin dönüşü” raporu: Altın, doların tahtını zorluyor

Deutsche Bank tarafından yayımlanan "Tarihin Dönüşü" başlıklı son raporda küresel ekonomideki sarsıcı değişimlere dikkat çekildi. Dev Alman bankası, Fukuyama'nın Berlin Duvarı'nın yıkılışıyla ortaya attığı ve Batı tipi liberal demokrasinin mutlak zaferini ilan eden "tarihin sonu" tezinin artık resmen sona erdiğini savunuyor.

Deutsche Bank, merkez bankalarının altın rezervlerindeki değişimin küresel para sisteminden ziyade, jeopolitik iklim tarafından şekillendiğini belirtti.

Dolar-altın değişimi

Altının rezervlerdeki payının 1970'lerde Bretton Woods sisteminin çöküşüyle değil, 1990'larda Berlin Duvarı'nın yıkılması ve ABD hegemonyasının ilanıyla dip yaptığına dikkat çeken rapor, doların merkez bankası rezervlerindeki payı yüzde 60'ın üzerinden yüzde 40'a gerilediğinin altını çizdi. Buna karşılık altının payı, gördüğü en düşük seviyelerden bu yana üç katına çıkarak yüzde 30 seviyesine ulaştı.

“1990’larda ‘tarihin sonu’ söylemi, ABD dolarının küresel merkez bankası rezervlerindeki payında keskin bir artışa yol açarken, altının rolü belirgin şekilde azaldı. Biz ise tarihin geri döndüğünü ve altının dolar karşısında kaybettiği payı yeniden kazandığını savunuyoruz.”

Deutsche Bank analistleri, günümüzde dünyanın yeniden bir süper güç mücadelesine geri döndüğünü vurguladı.

Ekonomik ılımlılık dönemi bitti

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsü'nde Küresel Döviz Araştırmaları Başkanı George Saravelos tarafından hazırlanan rapora göre dünya, ABD'nin rakipsiz hegemon olduğu ve küresel ticaretin ABD tanımlı liberal bir düzende patlama yaptığı dönemi geride bıraktı.

Bu yeni dönemde ABD'nin serbest ticaretten, ittifaklardan ve güvenlik garantörlüğünden geri çekildiği, "Büyük Ekonomik Ilımlılık" döneminin bittiği ve en önemlisi dolar bankacılık sisteminin bir silah olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Yeni ekonomik düzen ile altında yükseliş

Bankaya göre geçtiğimiz yıl, yeryüzündeki toplam altın stokunun piyasa değeri, son 40 yılda ilk kez ABD Hazine tahvillerinin toplam değerini aştı.

Ayrıca raporda 2022'den bu yana Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye başta olmak üzere Çek Cumhuriyeti, Polonya, Katar ve Irak gibi ülkelerin altın stoklarını hızla artırdığı görüldü.

Veriler, Çin ve Rusya ile savunma entegrasyonu (silah ithalatı vb.) yüksek olan ülkelerin, rezervlerinde daha fazla altın tutma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Altında 8.000 dolar senaryosu

Deutsche Bank, "tarihin dönüşü" senaryosu çerçevesinde altının küresel rezervlerdeki payının en az yüzde 40'a ulaşabileceğini öngörüyor.

Banka analistlerinin yaptığı simülasyonlara göre, gelişmekte olan ülkeler (EM) rezervlerinde yüzde 40 altın payını hedeflerse, toplam rezerv miktarı azalsa bile altın fiyatları 8.000 dolara kadar yükselebilir.

Bu alımların temel motivasyonunun, değişen jeopolitik iklimde döviz birikimlerinin değerini ve erişilebilirliğini korumak olarak açıklandı.